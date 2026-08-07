معدنو البيتكوين يعودون للبيع: شركة “MARA” و”Riot” تحولان 581 بيتكوين إلى منصات التداول

عادت ضغوط البيع من شركات تعدين البيتكوين إلى الواجهة، بعدما كشفت بيانات “Lookonchain” عن قيام اثنتين من أكبر شركات التعدين “MARA Holdings” و”Riot Platforms”، بتحويل كميات كبيرة من البيتكوين إلى منصات التداول، في خطوة قد تشير إلى نية البيع.

وبحسب البيانات، أرسلت “MARA” نحو 200 بيتكوين إلى منصة “NYDIG” مساء الخميس، رغم أنها لا تزال تحتفظ بما يزيد على 2.3 مليار دولار من البيتكوين، وذلك بعد تسجيلها خسائر تجاوزت 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام.

في المقابل، حولت “Riot Platforms” نحو 381 بيتكوين، بقيمة تقارب 24.5 مليون دولار، إلى المنصة نفسها في التوقيت ذاته، ليصل إجمالي التحويلات إلى 581 بيتكوين.

وتأتي هذه التحركات بعد شهر واحد فقط من تقارير أشارت إلى أن معدني البيتكوين باعوا رقم قياسي بلغ 32 ألف بيتكوين خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما ساهم آنذاك في تراجع معدل الهاش (Hash Rate) للشبكة.

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ولا تزال السوق الهابطة تضغط على شركات التعدين الأصغر، إذ تقدمت شركة “Poolin” بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة، مع سعيها لبيع أصول تعدين في ولاية تكساس بقيمة 52 مليون دولار.

وفي المقابل، شهدت الشبكة خبر إيجابي بعدما نجح أحد المعدنين المنفردين (Solo Miner) في تعدين كتلة جديدة والحصول على مكافأة قدرها 3.125 بيتكوين، والتي بلغت قيمتها نحو 200 ألف دولار وقت عملية تعدينها.

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