شبكة بينانس تتجاوز ترون وتصبح أكبر شبكة من حيث عدد حاملي العملات الرقمية المستقرة

حققت شبكة بينانس (BNB Chain) إنجاز جديد بعدما تجاوزت ترون TRON لتصبح أكبر شبكة بلوكشين من حيث عدد المحافظ التي تحتفظ بالعملات المستقرة (Stablecoins).

وبحسب بيانات “Token Terminal”، ارتفع عدد عناوين المحافظ الحاملة للعملات المستقرة على شبكة بينانس إلى نحو 79.3 مليون عنوان، متفوقة على ترون التي تضم حوالي 76.1 مليون عنوان.

ويأتي هذا النمو بعد ارتفاع عدد حاملي العملات المستقرة على شبكة بينانس من نحو 42 مليون عنوان في أواخر عام 2024 إلى قرابة 80 مليون حاليا، بزيادة تقارب 54.5%، بينما سجلت ترون نمو بوتيرة أبطأ، ما سمح لشبكة بينانس بانتزاع الصدارة.

ويُعد عدد حاملي العملات المستقرة من أهم المؤشرات على الاستخدام الفعلي للشبكات، نظرا لاعتماد هذه العملات بشكل واسع في المدفوعات، ومنصات التداول، وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

وفي الترتيب العالمي، جاءت الايثيريوم في المركز الثالث بنحو 26 مليون حامل للعملات المستقرة، تلتها “Celo” بـ 24.5 مليون، ثم “Polygon” بـ 21.7 مليون.

ورغم هذا الإنجاز، لم ينعكس الزخم بشكل واضح على سعر عملة BNB، التي تتداول حاليا قرب 586 دولار

ومن الناحية الفنية، استعادت العملة متوسطَي الحركة لـ 20 و50 يوم بينما تواجه مقاومة رئيسية عند مستوى 602 دولار، وهو مستوى متوسط الحركة لـ 100 يوم.

ويرى محللون أن اختراق هذا الحاجز قد يمهد الطريق نحو استهداف متوسط الحركة لـ 200 يوم بالقرب من 647 دولار، خاصة مع تحسن مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أعلى من 53، رغم استمرار أحجام التداول عند مستويات منخفضة نسبيا.

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