شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يحافظ على تماسكه قرب 64,100 دولار وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل البيتكوين (BTC) تماسكه، ليتداول بالقرب من 64,100 دولار خلال تعاملات الجمعة، مع تمسك المشترين بمستويات دعم رئيسية رغم حذر المستثمرين في الأسواق. وأظهرت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات قوية حتى الخميس، في مؤشر على تجدد الطلب المؤسسي.

ويترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) في وقت لاحق الجمعة، والذي قد يتسبب في زيادة التقلبات في سوق العملات المشفرة.

تحسن مؤشرات الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بتكوين الفورية سجلت تدفقات داخلة بقيمة 754.69 مليون دولار حتى الخميس، في إشارة إلى تحسن الطلب المؤسسي على العملة الرقمية.

كما أظهر تقرير CryptoQuant ارتفاع حيازات كبار مالكي بتكوين منذ بداية العام، مع إقبال المستثمرين الكبار على الشراء خلال التراجعات إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

وتراجعت أرصدة الحيتان، باستثناء عناوين منصات التداول ومجمعات التعدين، إلى نحو 2.87 مليون بيتكوين في ديسمبر 2025، قبل أن ترتفع تدريجياً إلى نحو 3.06 مليون بيتكوين يوم الأربعاء.

وقال محلل لدى CryptoQuant إن عمليات التراكم تسارعت تحديداً عندما هبط سعر البيتكوين دون 60 ألف دولار في يونيو، في نمط يعكس شراء كبار المستثمرين خلال الانخفاضات. وأضاف أن الأرصدة لا تزال دون ذروة دورة الصعود في 2025 البالغة نحو 3.23 مليون بتكوين، ما يترك مجالاً لمزيد من عمليات التراكم.

توترات مضيق هرمز تحد من مكاسب بتكوين

لا تزال معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر ضعيفة في بداية تعاملات الجمعة، مع تجدد التوترات حول مضيق هرمز، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وألقى بظلاله على أصول المخاطرة، ومن بينها البيتكوين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الخميس إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، إلا أن التطورات الميدانية تشير إلى استمرار خطر التصعيد.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن أحد المشرعين، بأن لجنة برلمانية إيرانية تراجع مشروع قانون أولياً يحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تعتبرها إيران «معادية» عبر مضيق هرمز. وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة، ما أثار مخاوف بشأن اضطراب طرق إمدادات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول سعودي إن بعض فصائل الميليشيات العراقية، بالتنسيق مع جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، تخطط لشن هجمات على المملكة في المستقبل القريب جداً.

ويزيد ذلك من مخاطر اتساع نطاق الصراع الإقليمي، ما يحد من شهية المستثمرين للمخاطرة ويبقي الضغوط على بتكوين.

بيانات الوظائف الأمريكية في صدارة اهتمام الأسواق

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المتداولون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP)، المقرر صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وقبل صدور البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تقدر حالياً احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر عند 54.7%، انخفاضاً من 67% قبل أسبوع.

وقد تتسبب بيانات الوظائف في موجة جديدة من التقلبات في البيتكوين ، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وفي حال جاءت البيانات أقوى من المتوقع، فسيشير ذلك إلى استمرار قوة سوق العمل، ما قد يقلص توقعات خفض الفائدة ويدفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي، وهو ما قد يضغط على بتكوين.

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد تتراجع توقعات رفع الفائدة، بما قد يؤدي إلى انخفاض العوائد والدولار، وهو ما قد يدعم البيتكوين.

وبخلاف بيانات الوظائف الأمريكية، سيواصل المتداولون مراقبة التطورات في الشرق الأوسط، إذ من المرجح أن تؤثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وأسعار النفط في معنويات المخاطرة واتجاه بتكوين على المدى القريب.

تأجيل التصويت على قانون Clarity إلى سبتمبر

وعلى صعيد التنظيم، أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت النهائي على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act) إلى سبتمبر.

وقالت الصحفية إليانور تيريت في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة إن قيادة مجلس الشيوخ لن تطرح مشروع القانون للتصويت قبل عطلة أغسطس، مؤكدة بذلك تقريراً سابقاً لصحيفة بوليتيكو.

ومن المتوقع أن يعود مجلس الشيوخ إلى واشنطن في حدود 14 سبتمبر، حيث قد ينظر المشرعون في مشروع القانون.

ويحتاج طرح التشريع للتصويت إلى الحصول على 60 صوتاً لإنهاء النقاش، ما يمثل عقبة إضافية أمام إقراره.