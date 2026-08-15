العملة الرقمية LINK تتجاوز حاجز مهم والبيتكوين يواصل التحرك بالقرب من مستوى 63 ألف دولار

تواصل عملة البيتكوين تراجعها منذ الأسبوع الماضي، لتسجل قاع جديد عند 62,500 دولار قبل أن تجد الدعم وتستقر حاليا بالقرب من 63,000 دولار.

وبينما بقيت معظم العملات الرقمية الكبرى دون تحركات كبيرة خلال 24 ساعة الماضية برزت العملة الرقمية LINK وWLFI بارتفاع تجاوز 5%.

سعر البيتكوين عالق قرب 63 ألف دولار:

حاولت عملة البيتكوين بداية الأسبوع تجاوز مستوى 65,400 دولار، لكنها تعرضت لرفض قوي، قبل أن تتراجع سريعا إلى 62,800 دولار.

ورغم محاولات التعافي، فشل السعر في تجاوز مستوى 64,400 دولار، لتتزايد ضغوط البيع خلال الأسبوع.

وبلغ التراجع ذروته يوم الجمعة عندما هبط سعر البيتكوين إلى 62,500 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال نحو 10 أيام.

ارتد السعر بعدها بشكل محدود، لكنه توقف عند 63,200 دولار، ليعود للتداول قرب 63,000 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 1.26 تريليون دولار، بينما تراجعت هيمنته على سوق العملات الرقمية إلى أقل من 57% بعد أن بلغت 57.3% في وقت سابق من الأسبوع.

العملة الرقمية LINK تحاول تسجيل اختراق جديد:

في المقابل، بدأت العملة الرقمية LINK بإظهار قوة نسبية، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 5% خلال 24 ساعة وتمكنت من استعادة مستوى 9 دولار.

ويأتي ذلك وسط توقعات متفائلة من عدد من المحللين بشأن مستقبل LINK وإمكانية تسجيل ارتفاعات قوية.

وكانت العمة WLFI من أبرز العملات الكبرى الأخرى أداء، بينما تراجعت UNI بنحو 5%. وسجلت XRP وSOL وTRX وHYPE وRAIN خسائر طفيفة، في حين حققت ETH وBNB وDOGE مكاسب محدودة.

وعلى مستوى العملات البديلة، ارتفعت VELVET بنحو 25% خلال اليوم وأكثر من 150% خلال أسبوع، بينما صعدت ETHFI بنحو 12%، وارتفعت OKB بنسبة 6.5%.

بشكل عام تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى أقل من 2.23 تريليون دولار، مع استمرار البيتكوين في التحرك ضمن نطاق ضيق قرب 63 ألف دولار.

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