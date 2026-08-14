سعر البيتكوين أمام حركة حاسمة والإيثيريوم قد يكون أمام فرصة صعود قوية

تشير التطورات الفنية الأخيرة إلى أن سعر البيتكوين قد يكون على أعتاب حركة سعرية قوية، لكن الاتجاه المقبل، سواء بالصعود أو الهبوط، لا يزال غير محسوم.

وفي المقابل، يرى محللون أن الظروف الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للاستثمار في الإيثيريوم، بينما بدأ الزخم يتراجع عن كاردانو (ADA)، مع ظهور إشارات فنية تحذر من مزيد من الانخفاض.

سعر البيتكوين يستعد لحركة قوية:

تحرك سعر البيتكوين خلال الأسبوع الماضي ضمن نطاق ضيق بين 63,000 و65,000 دولار، ويتداول حاليا دون الحد السفلي لهذا النطاق بقليل.

ويشير مؤشر “Bollinger Bands” إلى انخفاض ملحوظ في التقلبات، ما أدى إلى انكماش نطاقات المؤشر بشكل كبير.

ويُعرف هذا النمط عادة باسم “Bollinger Band Squeeze”، وغالبا ما يسبق حركة سعرية قوية.

لكن الانكماش لا يحدد اتجاه الحركة المقبلة بالضرورة.

حيث شهد سعر البيتكوين حالات مشابهة انتهت أحيانا بصعود قوي، وأخرى بهبوط حاد.

ففي مارس، شهدت “نطاقات بولينجر” على الإطار الشهري انكماش استثنائي، قبل أن يتراجع سعر البيتكوين من نحو 75,000 دولار إلى قرابة 65,000 دولار.

في المقابل، حدث سيناريو مختلف في مايو من العام الماضي، عندما انكمشت النطاقات بالقرب من مستوى 95,000 دولار، قبل أن ينطلق السعر لاحقا متجاوزا 110,000 دولار.

وبالتالي، فإن الإشارة الحالية تعكس استعداد السوق لحركة كبيرة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كانت الحركة التالية ستكون صعودية أم هبوطية.

هل يقترب الايثيريوم من فرصة شراء؟

واصل الايثيريوم التداول دون مستوى 2000 دولار خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات من بعض المستثمرين بإمكانية تسجيل انخفاض إضافي قبل الوصول إلى قاع الدورة.

لكن المحلل “مايكل فان دي بوب” يرى أن انتظار مستويات أدنى قد لا يكون الخيار الأفضل، معتبرا أن الظروف الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للدخول للايثيريوم.

من جانبه، يرى “علي مارتينيز” أن الهبوط إلى 1580 دولار في يونيو ربما شكّل نقطة انطلاق لاتجاه صعودي جديد، مع وضع مستوى 3000 دولار كهدف محتمل.

أما المحلل “Gerla” فيتبنى نظرة أكثر تفاؤلا، متوقعا إمكانية وصول الايثيريوم إلى مستوى قياسي جديد عند 10,000 دولار، إذا نجح الاتجاه الصعودي المتوقع.

عملة كاردانو تفقد الزخم:

بدأت عملة كاردانو (ADA) شهر أغسطس بأداء قوي، حيث ارتفعت إلى قرابة 0.21 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو، ما دفع إلى ظهور توقعات متفائلة بإمكانية استمرار الصعود وحتى الوصول إلى مستويات تقارب 3 دولار.

لكن الصورة تغيرت مع عودة ضغوط البيع وتراجع الزخم.

ويرى “علي مارتينيز” أن عدة مؤشرات فنية وأساسية تدعم الحذر، من بينها انخفاض عدد حاملي العملة من كبار المستثمرين، إلى جانب ظهور Death Cross بين نسبة MVRC والمتوسط المتحرك البسيط لـ7 أيام، فضلا عن إشارة بيع من مؤشر “TD Sequential”.

وبناء على هذه الإشارات، يحذر “مارتينيز” من احتمال تراجع ADA إلى نحو 0.145 دولار.

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