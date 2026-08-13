البيتكوين ينخفض وسط تقييم الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار البيتكوين بجانب العديد من العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ترقب الأسواق للمزيد من بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر البيتكوين في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 63.4 ألف دولار على منصة كوين ماركت كاب.

بيانات التضخم

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 0.1% في يوليو، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، ما دفع الأسواق إلى خفض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 40%، مقابل 54% قبل أسبوع، وفقاً لأداة «FedWatch» التابعة لـ«CME Group».

وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وهو مقياس للتضخم على مستوى الجملة، إذ يتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ إلى 4.9% في يوليو من 5.5% في يونيو.

ويأتي ذلك قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) في 26 أغسطس، وهو المقياس الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي تقليدياً كمؤشر رئيسي للتضخم.

ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أشار إلى تفضيله مؤشرات أخرى، فإن الأسواق ستواصل في الوقت الراهن الاسترشاد ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين و«Core PCE»، وفقاً للمحللين.