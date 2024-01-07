شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البناء والأخشاب: كلمة الرئيس فى عيد الميلاد المجيد عبرت عن متانة العلاقات بين أبناء الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشادت النقابة في بيان لها اليوم، بحرص كل مؤسسات الدولة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية على التوجه للكاتدرائية وتقديم التهاني بهذه المناسبة.

وقال بيان النقابة: ما يحدث من المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد يؤكد حالة الترابط بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم وقوتهم.

وأشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية أمس أثناء مشاركته في الاحتفال، مشيرا إلى أنها عبرت عن متانة العلاقات بين كافة أبناء الشعب المصري.

ولفتت النقابة إلى أن المواقف التاريخية كشفت حرص أقباط مصر على الوقوف بجانب وطنهم الذي لا يفرق بين أي مصري، وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.