بقيمة 3 مليون جنيه.. إحباط محاولة عاطل ترويج 480 طربة حشيش بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج)، حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزته (480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.400.000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

اقرأ أيضا:

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"مسكه في أوضة النوم".. قرار عاجل بواقعة ضبط موظف لزوجته وعشيقها بالقطامية

هبة قطب في ورطة بأكتوبر

حلم الأمومة حولها إلى متهمة.. مأساة سيدة داخل حجز قسم الطالبية

"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية

"جثة وبركة دماء وسط الشارع".. حكاية مقتل الأسطى "روشه" في أتوبيس برطس (فيديو وصور)

غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها