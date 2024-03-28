بالعناوين والمواعيد.. النيابة العامة تعلن أماكن السيارات المتنقلة لخدمات نيابات الأسرة والمرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات الإلكترونية للتسهيل في تقديم خدمات المرور والأسرة.

وأطلقت النيابة العامة مكاتب متنقلة تتيح خدمات تلك النيابات على النحو التالي:

• السيارة المتنقلة رقم (10)، مدينة الأمل بجوار قسم ثالث مدينة نصر، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (14)، ش شبرا موقف أحمد حلمي، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (16)، ش 9 المعادي أمام محطة المترو، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (17)، ميدان القلعة بجوار مكتب صحة الخليفة وقسم الخليفة، الخليفة، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (18)، ش الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة، ميدان المؤسسة، القليوبية.

• السيارة المتنقلة رقم (20)، شارع صلاح سالم بجوار مجمع محاكم كفر الشيخ، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (19)، ش محمد جلال بجوار قسم شرطة دسوق، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (15) شارع الجمهورية، ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (11)، موقف ميت عنتر أمام مسجد غنام، طلخا، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (6)، ميدان محمد نجيب، إشارة جمال عبد الناصر، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (7)، سيدي جابر، أمام حي شرق الإسكندرية، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (8)، ميدان حساب، محرم بك، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (9)، نقطة حجر النواتية، محور المحمودية، قسم الرمل ثان، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (12)، أسفل كوبري الزراعة، مركز الزقازيق، الشرقية.

• السيارة المتنقلة رقم (13)، ميدان التدريب، قسم الفيوم، الفيوم.

وتعمل هذه المكاتب -خلال شهر رمضان- طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأطلقت النيابة العامة أيضًا تلك الخدمات في مقرات عدد من الأندية على النحو التالي:

• السيارة المتنقلة رقم (14)، النادي الأهلي فرع مدينة نصر، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (17)، نادي الجزيرة، فرع الزمالك، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (10)، نادي الزهور، فرع التجمع الخامس، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (16)، نادي هليوبوليس، فرع مصر الجديدة، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (2)، نادي الزمالك، الجيزة.

• السيارة المتنقلة رقم (18)، نادي المؤسسة العمالية، القليوبية.

• السيارة المتنقلة رقم (١٥)، نادي جزيرة الورد، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (20)، نادي سيتي كلوب، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (7)، نادي سموحة، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (9)، نادي الاتحاد، الإسكندرية.

وتعمل هذه المكاتب -خلال شهر رمضان- يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.