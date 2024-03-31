"بيت الزكاة": 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

و أعلن«بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 31 من مارس 2024م، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024م غدًا الإثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.