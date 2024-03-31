شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى لبس العيد لأطفالك الـ 3 قطع بـ100 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، اليوم الأحد، ملابس أطفالي بجميع المقاسات والموديلات، معلنًا أي ثلاث قطع "بناطيل أو تيشرتات أو شورتات" بـ100 جنيه، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاءت قائمة أسعار ملابس الأطفال داخل المعرض على النحو التالي:

-التيشرت بـ35 جنيهًا.

-الشورت بـ35 جنيهًا.

-طقم قطعتين "شورت وتيشرت" بـ70 جنيهًا.

-طقم قطعتين "قميص وتيشيرت" بـ200 جنيه.

-الجيبة بـ100 جنيه.

-بنطلون شروال بـ35 جنيها.

-ترينج "من سن 6 شهور لسنتين" بـ200 جنيهًا.

-ترينج "من سن 12 إلى 18 سنة" بـ300 جنيه.

-بناطيل جينس "من 6 سنين لـ12 سنة" بـ150 جنيهًا.

-طقم أطفال "قميص وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ200 جنيه.

-طقم 3 قطع "قميص وتيشرت وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ250 جنيهًا.

-طقم بحر "قميص وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ175 جنيهًا.

ويطرح المشاركون بالمعرض طوال شهر رمضان الكريم مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات الشرقية والغربية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار الملابس الرجالي داخل المعرض على النحو الآتي: التيشيرت الصيفي بـ200 جنيه، السويت شيرت بـ300 جنيه، القميص بـ200 جنيه، البناطيل جينز أو قطيفة أو جبردين بـ300 جنيه، السويتر بـ550 جنيهًا، البليزر بـ495 جنيهًا بدلًا من 3090 جنيهًا.



ملابس الأطفال بمعرض "أهلًا رمضان

ملابس الأطفال بمعرض "أهلًا رمضان

ملابس الأطفال بمعرض "أهلًا رمضان بترعة الزمر

ملابس الأطفال بمعرض "أهلًا رمضان بترعة الزمر

ملابس الأطفال بمعرض "أهلًا رمضان بترعة الزمر