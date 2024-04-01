شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يوثق لحظة قتل قوات الاحتلال لمنفذ عملية الطعن في مستوطنة جان يفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الكاميرات مشهد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران على خليل الرحمن مؤمن فايز المسالمة منفذ عملية الطعن في مستوطنة "جان يفني" من المسافة صفر.

وكانت نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي" أعلنت مساء أمس الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

وأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلا عن هيئة الإسعاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة. وتم تحييد منفذ العملية".

وفي وقت لاحق أعلن هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان في غان يفني".