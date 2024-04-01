شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف حزم خدماتها العلاجية للمترددين على مراكزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه سيتم إنشاء معمل كبير للتحليل الخاص بالعينات للمنتجات التى تقوم بانتاجها الشركة لضمان الجودة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المزرعة الخاصة بعمل لقاحات العقرب والثعبان وغيرها من اللقاحات.

وقال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، فى تخصصات الباطنة والجهاز الهضمى، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين.

وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» توفير خدمات الفحص الطبى من أشعة وتحاليل، وتوفير كل أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة فى جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيرًا إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.