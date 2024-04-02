شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الجانب الأمريكى أبدى قلقه إزاء مسارات العمل فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أجريا مباحثات بناءة على مدار ساعتين بشأن رفح الفلسطينية.



وقال البيت الأبيض خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجانب الأمريكي أبدى قلقه للإسرائيليين إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح الفلسطينية.



وتابع البيت الأبيض أن الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ المخاوف الأمريكية بعين الاعتبار ومتابعة المباحثات بين الخبراء بشأن رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

