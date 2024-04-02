شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تُعلن عن وظائف لذوى الهمم بالجامعة الأمريكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الخفيفة، بالجامعة الأمريكية، وهى:
1- 3 إدارى أول "سكرتير".
- ويشترط للتقدم لها:
- مؤهل عالى جميع التخصصات.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".
- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.
- خبرة 4 سنوات فى مجال العمل.
2- إ دارى خدمات "سكرتير":
- ويشترط للتقدم لها:
- مؤهل عالى جميع التخصصات.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".
- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.
- خبرة سنتين فى مجال العمل.
وأشارت إلى ضرورة توافر بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، على أن يتم التقديم من خلال الرابط: [email protected] ، مع ذكر اسم الوظيفة المقدم إليها.
وظائف لذوى الإعاقة بالجامعة الأمريكية
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