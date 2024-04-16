شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Easy Jet البريطانية تقرر تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Easy Jet البريطانية تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان سفير إيران لدى إسبانيا رضا زبيب، قال في لقاء مع الصحفيين، وجه تحذيرا شديد اللهجة، في حال قررت تل أبيب الرد، وحذر قائلا: هجومنا الثاني سيكون أشد قسوة.

ونقلت صحيفة ديباتى الإسبانية قول السفير الإيرانى لدى إسبانيا إن: إيران كسرت الخط الأحمر من خلال مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ، ولعقود من الزمن، يخوض البلدان حربا خفية على كافة المستويات.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تركز على الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى محاولة إضعاف البرنامج النووي الإيراني قدر الإمكان من خلال اغتيال العلماء أو تخريب المنشآت النووية، وعادة ما ترد إيران من خلال وكلائها.

وقال رضا زبيب: سيكون هذا هو النموذج الجديد الآن، وأضاف: بهذا الرد حاولنا إعادة توازن القوى في المنطقة، لكن السفير الإيراني أكد أن بلاده لن تتجاهل الهجمات ضد مصالحها الوطنية.

وكان ملك إسبانيا فيليبى السادس أدان أمس الاثنين، الهجوم الإيرانى على إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى بمائة طائرة بدون طيار وصورايخ كروز، كما كانت تحذر منذ بضعة أيام ردا على القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية فى دمشق، فى الأول من أبريل، وقال إنه يعكس، القلق وحالة عدم اليقين، التي تميز السياق الدولي الحالي، حسبما نقلت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.