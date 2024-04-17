شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نعمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى لإطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ناقش مع العاهل البحرينى جهود البلدين، والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشــقيــق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الاتحادية اليوم.