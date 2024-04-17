شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تعقد مؤتمرها العلمي السابع لشعبة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع، لشعبة علوم الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، بعنوان "الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي" في ظل التطور التكنولوجي، بمشاركة عدد من خبراء الإعلام والنقد والتحليل والإعلام الرقمي والمنتجين، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين بالمجال الإعلامي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





علا الشافعى رئيس تحرير اليوم الشابع تشارك فى مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، وجه الجبالي الشكر للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، على الجهود التي تبذلها لتعزيز الحوار حول القضايا الإعلامية الهامة، مؤكداً أن موضوع المؤتمر وما يطرحه من قضايا إعلامية، يكاد يكون هو الشغل الشاغل لكافة المهتمين بالعمل الإعلامي، وخاصة الإنتاج في ظل ما نشهده من حولنا من تطورات ومتغيرات سريعة ومتلاحقة.

عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى

وتناول الجبالي الدور الذي يلعبه الإعلام والصحافة في المجتمعات العربية كإحدي الدعامات الأساسية للديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بإنارة الرأي العام بقضايا أمتنا العربية، وهي عديدة ومتنوعة كقضايا البطالة، والفقر لدى بعض البلدان، وسوء توزيع الثروة لدى البعض الآخر، وكذلك القضايا ذات البعد القومي وفي القلب منها "القضية الفلسطينية ".





كلمة علا الشافعى فى مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

كما طرح الجبالي عدة تساؤلات هامة عن دور الإنتاج الإعلامي في توعية المواطنين بالقيم العربية المشتركة والقضايا المصيرية، وهو ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانيات التي تساعده على أداء هذا الدور بحرية تامة دون أي ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية أو اقتصادية.

كلمة عبد الفتاح الجبالى

و شدد علي أهمية حماية حق المواطن في التمتع بإنتاج إعلامي جيد وعلي قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية.

مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

وفي ختام كلمته أكد الجبالي علي أهمية طرح ونقاش هذه القضايا خلال فعاليات المؤتمر للخروج بأفضل وسيلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً , من رفعة أوطاننا وضمان حياة جيدة للسواد الأعظم من البشر .





مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

من جانبه أشار الدكتور عادل عبدالغفار مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام إلى أن عقد الأكاديمية لهذه المؤتمرات يأتي في إطار إكتمال المنظور العلمي لدور الأكاديمية، كذراع علمي لمدينة الإنتاج الإعلامي في خدمة المجتمع المصري والعربي، وتبني قضاياه المعاصرة، والاستفادة من كبار الأكاديميين والسينمائيين والنقاد والإعلاميين، في تقديم رؤية مستقبلية تساعد مؤسسات الدولة على التكيف مع التطورات المتسارعة التي تلاحق الأداء الإعلامي على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، مضيفاً أن المؤتمر يطرح عدداً من الإشكاليات الأساسية، يأتي في مقدمتها التحديات التي تواجه الإنتاج التليفزيوني والسينمائي علي المستوى العربي والفرص المتاح استغلالها، لتفعيل دوره في تبني قضايا المجتمع، كما يطرح إشكالية الصراع بين السبق والمهنية في أداء القنوات العربية، وكذلك موضوع الإعلام الرقمي بين الآثار الإيجابية والسلبية ومخاطره المختلفة.

مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

ومن جهته تطرق الدكتور خالد عبدالجواد عميد شعبة الإعلام رئيس المؤتمر إلي التطور الكبير الذي يشهده مجال الإعلام في الوقت الحاضر وأهمية الدور الذي يقوم به في ظل ما يشهده العالم حالياً من تطور تكنولوجي لافت في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية الإعلام كركيزة أساسية في ميزان القوي للدولة.

مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي

هذا وقد شهد المؤتمر عدد من الحلقات النقاشية ومنها حلقة بعنوان "الإنتاج الإعلامي العربي" الواقع والتحديات"، وحلقة بعنوان "القنوات الإخبارية والأزمات العربية بين السبق والمهنية"، وحلقة حول الإعلام الرقمي "آثاره ومخاطره" وجاءت الحلقة الأخيرة خلال فعاليات المؤتمر بعنوان "المنصات الرقمية العربية "تنافس أم تكامل".



مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي



مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي



مؤتمر الإنتاج الإعلامي وقضايا المجتمع العربي



