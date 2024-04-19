شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد قائد كتيبة طولكرم في اشتباكات مع الاحتلال في مخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة الأقصى، استشهاد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وأحد مؤسسيها الشهيد محمد جابر "أبو شجاع" بعد محاصرة قوات الاحتلال مخيم نور شمس لأكثر من 18 ساعة ليلتحق بشقيقه الشهيد محمود.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانا على مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، وألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية وممتلكات الفلسطينيين، وكانت قوات الاحتلال، ترافقها جرافتان قد اقتحمت المخيم فجر الجمعة، وفرضت حصارا مشددا عليه، وشمل التدمير الشوارع الرئيسة والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحلات والمنشآت التجارية.

وتمركزت أعمال التخريب في حارات: المنشية، والشهداء، والواد، وساحة المدارس، وجبل النصر، والصالحين، ووسط المخيم، وحارة الجامع، استخدم فيها الاحتلال جرافتين من النوع الثقيل، هدمتا أسوارا لعدد من المنازل وسور روضة، وأجزاء من منازل أخرى أثناء محاولة اقتحام حارة المنشية.

من ناحية أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط و3 جنود خلال ما سمتها عملية في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.