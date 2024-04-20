عيادة نهارًا ووكر ليلًا.. حكاية طبيب نساء استغل الفتيات في عمليات الإجهاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

داخل عيادة نساء وتوليد في منطقة قسم الجيزة، أنشأها الطبيب "صبحي.ع"، 74 سنة، وجمع فيها السبعيني 3 فتيات ورجل للعمل معه، والمعروف بين أهالي المنطقة أن العيادة للكشف الطبي على السيدات والعمليات الطارئة للولادة داخله، إلا أن العمل ليلا كان للعمليات المشبوهة، لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة.

وتبدأ محكمة جنايات جنوب الجيزة، نظر محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، لاتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.

وبحسب ما جاء في التحقيقات أن المتهم "الطبيب" حول عيادته إلى وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين في القضية هم "صبحي. ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا. أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر. ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود. أ" 25 سنة، عاطل، تهمة تحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.

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