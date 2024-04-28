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حزب أبناء مصر يدشن الجمعية العمومية.. ويجدد الثقة للمهندس مدحت بركات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
دشن حزب أبناء مصر، اليوم السبت، الجمعية العمومية لأعضاء الحزب، والذين جاءوا من شتى محافظات الجمهورية تأييدا للمهندس مدحت بركات رئيسا للحزب، وتجديد البيعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

شهدت الجمعية العمومية حضور الدكتور محمد والي، الأمين العام للحزب، والدكتورة رحاب غزالة، د أمين المرأة للحزب، والأستاذ محمد رجب، نائب رئيس الحزب، وعدد من القيادات وأمناء المحافظات.

واستعرض أمناء المحافظات الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، من منطلق حرص الحزب على دعم الدولة المصرية، والقيادة الحكيمة، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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