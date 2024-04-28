بعد توجيه السيسي.. إليك تخصصات البرمجة الدراسية وعلوم البيانات بالجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مضيفا أن توجيه أبناء المصريين للدراسة في كليات الآداب والتجارة والحقوق غير مجد الآن وأن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات.

وأوضح أن مصر في بداية دخولها لهذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط المؤهلين لدراسة البرمجة، معبرا عن خيبة أمله في ذلك، ومؤكدا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، لأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

وفيما يلي أبرز تخصصات البرمجة الدراسية وعلوم البيانات والتي تتضمنها كلبات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية وكذلك أقسام في كليات العلوم الأساسية:

- علوم الحاسب

- تكنولوجيا المعلومات

- علوم البيانات

- نظم المعلومات

- بحوث العمليات واتخاذ القرار

- علوم الحاسبات الأساسية

- الذكاء الاصطناعي

- تعلم الآلة

- التطبيقات الذكية

- الحوسبة الادراكية

- تطور التفاعلية الذكية

- تكنولوجيا الشبكات

- هندسة البرمجيات

- الهندسة الحيوية

- الحوسبة والمعلوماتية