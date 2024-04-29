شكرا لقرائتكم خبر عن "ردار" حملة للتوعية بقوانين المرور.. مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام الأزهر، حملة للتوعية بقوانين المرور بعنوان (ردار) تحت شعار خطوات صغيرة لحياة آمنة ضمن مشاريع التخرج لعام 2024، والتي تأتي رؤيتها تزامنا مع رؤية الدولة فى التطوير والنهوض ببلدنا

وانطلقت الحملة بهدف التوعيه بقوانين المرور والحث على الالتزام بها وتقليل حوادث الطرق عن طريق الالتزام التام بقوانين المرور والمعرفة التامة لأهداف الردار والاسباب الرئيسية لإنشائه.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة المجتمع وضمان سلامتهم وتوعيتهم وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين لمصلحتهم ، ويتكون عدد فريق المشروع من عشر طلاب هم (خيرى محمد ، جمال عبد الناصر ، خالد حماد ، خالد عماد ، حمدى السيد ، محمد رضا ، احمد اسماعيل ، محمود سمير ، عبد الرحمن اشرف ، أمين عاطف ) مختلفين في المهارات والأدوار ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجأت القادمة المتضمنة في خطتهم إن شاء الله.

وتعد كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف امتدادا لقسم الصحافة والإعلام الذي أنشئ في عهد الإمام الراحل عبدالحليم محمود، بكلية اللغة العربية بالقاهرة. وهناك إقبال علي أساتذة الكلية في الداخل والخارج حيث ينتشرون في معظم جامعات الوطن العربي وكليات وأقسام الإعلام في مصر، واستطاعت الكلية أن تحقق انجازات يشهد بها الجميع ونجاحات لأبنائها في المؤتمرات والندوات والمناسبات القومية والإقليمية، ومازالت مسيرة العطاء مستمرة وتتجدد يوما بعد يوم علي طريق الوسطية والاعتدال، وذلك برعاية د. رضا عبدالواجد أمين، عميد الكلية. وإشراف د. سامح غازي.