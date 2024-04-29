شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق الدفعة الـ14 من المساعدات لغزة بـ40 طن طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت وزارة الأوقاف المصرية الدفعة الرابعة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة، بواقع ( 40 طنًّا ) من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم الأربعاء 29 أبريل 2024م لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، هذا ويتم تجهيز الدفعة الخامسة عشرة من لحوم مشروع صكوك الإطعام بمجزر البساتين تمهيدًا لإرسالها لأشقائنا في غزة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف المصرية.

وتواصل وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م، والذي انطلق اول ايام رمضان الماضي مع تخصيص جزء منه لأهل غزة، بقيمة 400 جنيه للصك، وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.

وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري

علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.