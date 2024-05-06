شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الترم الثانى بالجيزة الأربعاء.. وحظر دخول التليفونات للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسى 2023/2024 "الدور الأول" الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، مؤكدًا أن الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وجاهزية غرفة العمليات بالمديرية وعملها على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وسيؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات" خلال الفترة من 9 إلى 23 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولى من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مشيرًا إلى أنه في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة الطلاب.

ونبه مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وشدد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

وأكد توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.