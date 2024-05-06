شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح يعنى تعرض 1.5 مليون مواطن لمذبحة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن 1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.