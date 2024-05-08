وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو.. وتصنيع وتوريد 55 قطارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023- 2022، وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

واستعرض الاجتماع مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو؛ حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو؛ حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة الصيانة المستمرة والدورية، وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد ٥٥ قطارًا للخط الأول للمترو، بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية، والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط إنتاجها خلال زيارته إلى مصانع شركة الستوم بفرنسا الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير الأهمية البالغة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو؛ لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خصوصًا مع نقلهما ملايين الركاب يوميًّا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي له، مشيدًا بجهود جميع العاملين في شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.