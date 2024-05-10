عمر هاشم خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بقرية شبرا السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بمناسبة ذكرى وفاته التي توافق الـ 12 من مايو كل عام.

ويلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود، بعنوان "التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع"، ويتلو القرآن الدكتور أحمد نعنيع، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

فيما تطلق وزارة الأوقاف، برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، ضمن حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.