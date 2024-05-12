شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: إصدار قانون المسؤولية الطبية لصالح الدولة والأطباء ضرورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن القطاع الطبى شهد طفرات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، والتى تشمل 3 محاور " الفريق الطبي هو المحور الأساسى وعلى رأسها الأطباء، والمحور الثانى هو المؤسسة التى يعمل بها الطبيب، وبالطبع هناك طفرات فى المؤسسات وتطوير الخدمات بها، اما المحور الثالث فهو ضرورة أن يشعر الطبيب بالاستقرار والأمان، مستنكرا ما يشهده أطباء من اعتداءات من أهالي المرضى، رغم ما يقدمه الأطباء من خدمات بكل أمانة للمرضى.

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب ال46، المنعقد في نقابة الأطباء، موجها حديثه للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا ضرورة سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية لصالح الجميع الدولة والمؤسسات والأطباء، مؤكدا أن أطباء مصر يؤدون أعمالهم بإخلاص وتضحية وإنجاز بأقل الإمكانيات الممكنة، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا كانت خير دليل على قدرة وتفانى الأطباء المصريين فى خدمة المرضى.



