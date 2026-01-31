«ميزان» شعار لملتقى الشارقة للخط في أكتوبر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق في أُكتوبر المقبل النسخة الـ 12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظّمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وتستمر فعالياته على مدى شهرين، بمشاركات محلية وعربية وعالمية.

وحدّدت اللجنة التنظيمية لملتقى الشارقة للخط، «ميزان» شعاراً للنسخة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عُقِدَ أمس بمقر الدائرة، برئاسة محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، مدير الملتقى، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وقال القصير إن الملتقى يواصل توسّعه نحو العالمية، مستنداً إلى الرعاية المتواصلة والرؤية الفنية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث تأتي النسخة الـ 12 من الملتقى بحُلّة جديدة لتؤكد دور الشارقة الريادي في الاهتمام بالخط العربي باعتباره فناً عربياً أصيلاً، وللمضيِّ في تعزيز رسالة الملتقى النبيلة لفن الخط العربي لما له من أهمية ومكانة خاصة على المستوى التاريخي والإسلامي.

وأشار إلى أن شعار «ميزان» يحمل دلالات فنية واسعة تجسّد جوهر الخط العربي القائم على النظام والدقة، وتمنح الخطّاط رؤية كبيرة للإبداع في إنجاز العمل الخطّي.

وأوضح أن مفهوم الميزان يتجلّى في وحدة القياس (النقطة) التي تضبط نسب الحروف، وفي التوازن الدقيق بين الكتلة والفراغ الذي يمنح اللوحة إيقاعها البصري، وصولاً إلى التناغم بين الخط والزخرفة، بما يحقق وحدة فنية متكاملة لا يطغى فيها عنصر على آخر.

وعلى الصعيد التنظيمي، تبدأ اللجنة، خلال الشهر الجاري، إرسال الدعوات للخطاطين والفنانين حول العالم، معلنةً فتح باب استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث حددت نهاية شهر مايو المقبل موعداً نهائياً لاستلام الاستمارات الإلكترونية والأعمال المقترحة.