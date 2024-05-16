سقوط مستريح الأراضي.. ضبط تاجر استولى على أموال مواطنين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالفيوم؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تجارة الأراضي.

تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر أراضي - مقيم بدائرة المركز)؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من 4 مليون جنيه نظير استثمارها في مجال تجارة الأراضي مقابل عائد شهري، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ لهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتعثره مادياً نتيجة تعرضه لخسارة في مجال تجارته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.