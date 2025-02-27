شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية اليوم الخميس، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمنًا النمو المتسارع في التعاون المشترك فى المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين عام 2018، مؤكدًا على الحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم.