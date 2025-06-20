شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إيران دفعة صواريخ جديدة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لتستهدف مواقع فى جنوب إسرائيل، منها مواقع بالقرب من قاعدة نوايتم الجوية فى النقب، حسب وسائل الإعلام الفارسية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".