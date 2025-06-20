شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ إيرانى بجوار مبنى مايكروسوفت جنوب إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت حسابات فى موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمبنى فى بئر سبع بجنوب إسرائيل يعتقد أنه تابع لشركة مايكروسوفت العالمية، محاطا بالأدخنة بعد إصابته بصاروخ إيرانى صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية إرسالها موجة جديدة من الصواريخ قبل قليل، لتستهدف عدة مواقع فى جنوب إسرائيل، وتحديدا بالنقب وبئر سبع.

وكانت صواريخ إيران قد استهدفت صباح الخميس مشفى "سوروكا" فى النقب، وعدة مواقع أخرى فى الداخل المحتل، مخلفة دمار وأضرار مادية واسعة النطاق.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثامن، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".