إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووى فى إسرائيل

القاهرة - سامية سيد - قالت القاهرة الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، إن 3 صواريخ تتوجه نحو مفاعل ديمونة فى جنوب إسرائيل ضمن الموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية على الداخل المحتل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت، اليوم الجمعة، أن الموجة الأخيرة من الهجوم الإيرانى الذى استهدف مواقع فى جنوب إسرائيل تسببت فى إصابة 18 شخصا حتى الآن.

وتداولت حسابات فى موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمبنى فى بئر سبع بجنوب إسرائيل يعتقد أنه تابع لشركة مايكروسوفت العالمية، محاطا بالأدخنة بعد إصابته بصاروخ إيرانى صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية إرسالها موجة جديدة من الصواريخ قبل قليل، لتستهدف عدة مواقع فى جنوب إسرائيل، وتحديدا بالنقب وبئر سبع.

وكانت صواريخ إيران قد استهدفت صباح الخميس مشفى "سوروكا" فى النقب، وعدة مواقع أخرى فى الداخل المحتل، مخلفة دمار وأضرار مادية واسعة النطاق.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثامن، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".