شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إيرانى يتسبب فى حريق ضخم بمنطقة بئر السبع (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت حسابات فى موقع التواصل الاجتماعى إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو لموقع تنتشر به حرائق ضخمة فى مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، بعد سقوط صاروخ إيرانى ضمن موجة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الموجة الأخيرة من الهجوم الإيرانى الذى استهدف مواقع فى جنوب إسرائيل تسببت فى إصابة 18 شخصا حتى الآن.

وفى نفس السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية أن 3 صواريخ من الدفعة الأخيرة تتوجه نحو مفاعل ديمونة فى جنوب إسرائيل.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت فى وقت سابق إرسالها موجة جديدة من الصواريخ، لتستهدف عدة مواقع فى جنوب إسرائيل، وتحديدا بالنقب وبئر سبع.

وكانت صواريخ إيران قد استهدفت صباح الخميس مشفى "سوروكا" فى النقب، وعدة مواقع أخرى فى الداخل المحتل، مخلفة دمار وأضرار مادية واسعة النطاق.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثامن، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".