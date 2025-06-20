شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم الإلكترونى لرياض الأطفال والأول الابتدائى الأزهرى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقديم الإلكترونى للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الجديد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويُشترط لقبول المتقدمين أن يكون سن الطفل فى 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

- للصف الأول الابتدائى: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن فتح باب التقديم الإلكترونى يأتى فى إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهرى وتعزيز التحول الرقمى فى الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولى اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى فى بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية فى هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس فى نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف فى إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية فى المجتمع.