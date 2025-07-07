شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت حركة مسير القطارات على خط القاهرة الإسكندرية بالقرب من بنها بمنطقة عرب الرمل نتيجة خروج بعض عربات من قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة عن مسارها.

ودفعت هيئة السكة الحديد بمعدات لرفع العربات وإعادتها لمسارها الطبيعي واستئناف حركة القطارات، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتسبب الحادث في تأخير عدد من القطارات القادمة من الإسكندرية باتجاه القاهرة، وتعمل الهيئة على إعادة حركة المسير إلى طبيعتها.