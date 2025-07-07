شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تسليم طلبة الثانوية العامة شعبة علمى علوم بالنظام الجديد 5 أوراق مفاهيم لمادة الأحياء والجيولوجيا أثناء أداء الامتحان يوم الخميس المقبل، موضحة أنه بالنسبة للنظام القديم فإن ورقة المفاهيم كما هى دون تغيير، مشيرة إلى أن ورقة مفاهيم امتحان الأحياء للثانوية العامة نظام جديد تتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب لمساعدته على الاستذكار للوصول إلى الإجابات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مادة التاريخ (ورقة ورقة ثانية).



