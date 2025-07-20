شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع إجراءات اختيار "قادة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لإستعراض النتائج النهائية والبرامج التدريبية المقترحة ضمن مبادرة "قادة الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0 " .

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 لخدمة المواطنين، مضيفا أن الوزارة تعمل على تفعيل الجيل الثاني من منظومة الري بالبدء في إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات هذه المنظومة، وإرساء مبادئها والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لتحقيق إدارة أفضل وأكثر كفاءة للموارد المائية .

وأوضح أن الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 يمكن أجهزة الوزارة من تحقيق الإدارة المثلى لمنظومة الموارد المائية، اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، التى توفر العديد من الأدوات التى تمكن أجهزة الوزارة من متابعة كل المشروعات والأنشطة التى تقوم بها الوزارة بدرجة عالية من الكفاءة، وتمكن المسئولين بالوزارة من إتخاذ القرارات المناسبة بمرونة وبشكل فورى للتعامل مع أى طوارئ أو مستجدات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لاختبار مرشحين من الوزارة للمشاركة في مجموعة من البرامج التدريبية لإعداد قيادات لإدارة الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تم اختيار فئتين عمريتين (الاولي من القيادات الشابة من 30-35 عاما - الثانية من القيادات الوسطي من 35-45 عاما)، وتم تقييم المرشحين من النواحي الفنية واللغوية والمهارات الشخصية ومهارات التواصل وإدارة الازمات والحاسب الآلي ومدى الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بمجالات عمل الوزارة .

ووجه الدكتور سويلم بالبدء فى تقديم البرامج التدريبية المقررة للمؤهلين بالمرحلة الأولى، والتي تم تصميمها بعناية فائقة من قبل مختصين وخبراء في الوزارة، بهدف بناء قدرات متكاملة للقادة الجدد، وتشمل هذه البرامج جوانب متعددة، من بينها تنمية المهارات في الإدارة الذكية للموارد المائية، ودعم القدرات في مجالات التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى اللغة الأجنبية، إلى جانب التدريب على إعداد التقارير الفنية باحترافية، والتعرف على المفاهيم الأساسية والمتقدمة في تقنيات تحلية المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية، بالإضافة لتعزيز القدرة على حماية المنشآت المائية وضمان استدامة صيانتها .

جدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة بهذا الشان قد أنهت أعمالها وقامت بعمل تقييم شامل لكل من استوفى الشروط المُعلنة مسبقًا، وتم اختيار مجموعة من المرشحين كمرحلة أولي لبدء برنامج التأهيل ضمن المبادرة، وسيتم إعادة تأهيل باقي المتقدمين سيتم لاحقا في المرحلة الثانية من المبادرة، بما يضمن منح جميع المتقدمين فرص للتطوير والمشاركة فى منظومة الجيل الثانى .