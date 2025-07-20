شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملات بأحياء الوراق والمنيرة وإمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شنت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، حملات على عدد من المحاور والشوارع نطاق أحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية، لرفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستهدفت الحملات رفع المخلفات من مناطق (حرم الطريق الدائري، ومطلع القومية العربية، والكورنيش الجديد، والنقطة القديمة بشارع ترعة السواحل بحي الوراق، وشارعي البوهي والقومية بحي إمبابة، وشارع المطار بالمنيرة الغربية)، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء المعنية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها في دعم قطاع النظافة والتجميل وتكثيف الحملات اليومية في كل الأحياء والمراكز والمدن وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والمراكز ورفع كفاءة العمل الميداني.

ووجه بتعزيز دور فرق النظافة، والاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والسيارات حفاظًا على المال العام، ودعم فرق ومعدات النظافة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتكثيف جهود التجريد والكنس بالطرق والمحاور.



حملات نظافة بأحياء الجيزة



