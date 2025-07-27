شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا توجد مجاعة فى غزة.. وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن القطاع - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة"، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا

وأضاف: "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات".

وتابع الرئيس الأمريكي: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى".

ومن المقرر أن يأخذ ترامب استراحة من ممارسة لعبة الجولف في أسكتلندا لمناقشة التجارة بينما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع أوروبا بشأن معدلات التعريفات الجمركية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لفرض ضرائب استيراد صارمة هذا الأسبوع.

وواصل ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ممارسة رياضة الجولف في ملعبه في تيرنبيري على الساحل الجنوبي الغربي لإسكتلندا مع مجموعة تضم ابنيه إريك ودونالد جونيور وزوجتيهما.