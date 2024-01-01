شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، أن قصفاً إسرائيلياً على منزل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة عدد من الضحايا وأصاب آخرين.

ودارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.

ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.

كان التلفزيون الفلسطيني أفاد في وقت سابق الأحد، بأن إسرائيل قتلت 35 فلسطينياً في ضربات على خان يونس، ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن هناك أطفالاً بين الضحايا.