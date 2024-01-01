شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مسيرة تستهدف القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو بدير الزور شرقي سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.

وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".