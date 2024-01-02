شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا المنظمة بغزة وصل 142.. "الأونروا" تطالب بحماية العاملين بالمجال الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وكالة الأونروا من جديد على أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفا ويجب حمايتهم في جميع الأوقات، حيث أفادت الوكالة الأممية بأن عدد القتلى في صفوف موظفيها في غزة بلغ الآن 142 موظفا.

ومن جانبه، صرح مدير شؤون الأونروا في غزة، توم وايت، أنه تم الإبلاغ عن 203 حوادث أثرت على مباني الأونروا والأشخاص الموجودين بداخلها منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، ويشمل ذلك 60 إصابة مباشرة على منشآت الأونروا وتعرض 68 منشأة مختلفة لأضرار جانبية.

وأضاف المسؤول الأممي بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 28 ديسمبر، فيما كانت عائدة من شمال غزة وكانت قافلة المساعدات تسلك طريقا حدده الجيش الإسرائيلي وتمت حركتها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية، وقد أكدت الأونروا أن أحدا لم يصب في الحادث، إلا أن مركبة واحدة أصيبت بأضرار جسيمة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات والمشاة باتجاه مدرسة البريج الإعدادية للبنات وسط قطاع غزة ودمرت الجدار الخلفي للمدرسة ثم انتقلت إلى البوابة الرئيسية للمدرسة.