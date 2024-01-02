شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب إقليم أزيلال وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس "ريختر"، صباح اليوم الثلاثاء، بإقليم "أزيلال" وسط المغرب.

وأوضح المعهد -في بيان- أن "هذه الهزة وقعت في تمام الساعة الثامنة و37 دقيقة و51 ثانية صباحًا (توقيت جرينيتش+1)"، مشيرًا إلى أن "هذه الهزة الأرضية، التي حدد موقعها بمنطقة أيت محمد بإقليم أزيلال، سجلت على عمق 13 كيلومترات".