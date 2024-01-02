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المغرب: هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب إقليم أزيلال وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس "ريختر"، صباح اليوم الثلاثاء، بإقليم "أزيلال" وسط المغرب.

وأوضح المعهد -في بيان- أن "هذه الهزة وقعت في تمام الساعة الثامنة و37 دقيقة و51 ثانية صباحًا (توقيت جرينيتش+1)"، مشيرًا إلى أن "هذه الهزة الأرضية، التي حدد موقعها بمنطقة أيت محمد بإقليم أزيلال، سجلت على عمق 13 كيلومترات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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