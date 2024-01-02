شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: الإرهاب تلاشى فى البلاد بنسبة كبيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن الإرهاب تلاشى في العراق بنسبة كبيرة جدا ولم يعد قادرا على مواجهة القوات المسلحة العراقية.

وأضاف ميري في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الداخلية وضعت مكافحة جرائم المخدرات على أجندة أولوياتها، حيث قامت بتوسيع عملياتها في أنحاء البلاد كافة، منوها بالمجهود الاستثنائي الكبير خلال عام 2023 على الأصعدة كافة.