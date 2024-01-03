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الخليج اليوم .. تركي الفيصل: غزو حماس الحصن الحصين لإسرائيل حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد رئيس الاستخبارات الأسبق، تركي الفيصل آل سعود، أن القضية الفلسطينية أصبحت هي المحور الذي تدور حوله اهتمامات العالم عامة.

وأضاف: "ما قامت به منظمة حماس من هجوم على إسرائيل والطريقة التي استطاعت بها أن تغزو الحصن الحصين لإسرائيل حول غزة أدى الى تداعيات كبيرة جدا منها تحطيم الصورة التي كانت لدى العديد من الناس بأن إسرائيل هي الحصن المنيع ضد أي قوة يمكن أن تنافسها أو تتحداها في المنطقة".

 

وتابع: "وأكدت العملية أن القضية الفلسطينية حية ولم تمت وأن هناك ظلم يمارس ضد هذا الشعب من محتل يشبه الاحتلالات الاستعمارية في القرن التاسع عشر من الدول الأوروبية لعديد من المناطق حول العالم".

 

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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