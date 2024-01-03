الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ: جورج قرداحي أساء للسعودية وكان يرسل لي كلاما على "واتس آب" مغايرا لما يقوله في العلن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إن هناك بعض الأشخاص الذين أساءوا للمملكة بالرغم من المساعدات التي قدمتها المملكة لهم.

وأضاف تركي آل الشيخ خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي "في ناس أساءوا للمملكة منهم ناس كانوا يعملون عندنا، وأولهم جورج قرداحي (وزير الإعلام اللبناني السابق)".

وأوضح آل الشيخ أنه من أوائل من انتقد وزير الإعلام اللبناني سابقا جورج قرداحي الذي كان يعمل في قناة "MBC" والتي كانت سببا في شهرته.

وتابع قائلا: "أعتذر الآن للشعب السعودي شخصا شخصا لدعوتي قرداحي في أحد احتفالات الترفيه لتسليم الجوائز كمقدم ولم يكن قبلها قد زار السعودية لمواقفه السياسية مع سوريا"، وفق ما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.

وأردف قائلا: "دعوته بحسن نيه وقلت إن مواقفه السياسية تمثل نفسه، وما دام لم يخطئ في حق السعودية وقتها نتيح له الفرصة لتقديم الحفل".

وصرح المستشار تركي آل الشيخ بأن قرداحي كان يقول كلاما مختلفا في العلن ويرسل كلاما آخر على الـ"واتس آب" الشخصي قبل أن أحضره.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بأن "من يتخذ مثل هذه المواقف ضد السعودية لن يحصل على ذرة من احترامي ولا تجد أي شخص يسيء للسعودية إلا دحره الله فهذا البلد محفوظ بإذن الله".

المصدر: بودكاست "shasha" + وسائل إعلام سعودية