الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه إلى الجيش اللبناني

موقع الخليج 365: سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني مساء السبت، عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، وذلك في تمام التاسعة مساءً، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي تسليم شاكر نفسه بعد أكثر من 12 عامًا من الملاحقة، إذ كان قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2012 وانضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، حيث أيّد حينها الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. وبعد اندلاع «معركة عبرا» بين الجيش اللبناني ومجموعة الأسير في يونيو 2013، لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة هربًا من التوقيف، ليواجه دعاوى قضائية بتهم «تشكيل عصابة مسلحة والاشتراك في قتال الجيش اللبناني».

وفي عام 2020، كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكمين غيابيين بحق شاكر، بالسجن 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، بتهم تتعلق بـ«الانخراط في أعمال إرهابية ودعم مجموعات مسلحة».